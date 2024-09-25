Семин объяснил слова о том, что не ждет предложений от профессиональных клубов: «Просто так сказал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении тренерской карьеры.

— В подкасте Федора Смолова вы сказали, что не ждете предложений от клубов. Значит ли это, что вы завершили профессиональную тренерскую карьеру?

— Ничего не значит. Это все я просто так сказал (смеется).

Ранее Семин в подкасте нападающего «Краснодара» Федора Смолова «Smol Talk» на вопрос о продолжении тренерской карьеры ответил следующее: «Вы ждете клуб? Думаю, нет. У меня хватает футбольной работы. У меня есть академия в Орле, которой я помогаю. Мы организовали там команду второй лиги».

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов». Также 76-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», в московском и киевском «Динамо» и в других клубах. Железнодорожники под его руководством трижды становились чемпионами России.