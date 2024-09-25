Слишкович — о Пьяниче: «Будет единственный, как говорят итальянцы, «regista» в чемпионате России»

Боснийский тренер Владимир Слишкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход экс-игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Миралем Пьянич — отличный игрок и лидер. Футболист, который своими знаниями и опытом может помочь ЦСКА. Не думаю, что 34 — это много, особенно для игроков его типа. Он игрок, который может решить исход матча одной передачей и одним штрафным ударом. Желание каждого нападающего — иметь такого игрока, который сможет дать ему возможность забить гол. Определенно ему понадобится некоторое время, потому что он из лиги, которую нельзя сравнивать с российской, где интенсивность игры намного ниже. Он будет единственный настоящий, как говорят итальянцы, «regista» (игрок, который создает/начинает атаки. — Прим. «СЭ») в чемпионате России. Такого типа игрока, как в ЦСКА, сейчас нет ни в одной команде», — сказал Слишкович «СЭ».

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.