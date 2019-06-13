Семин предложил пострадавшим от Кокорина и Мамаева перечислять деньги в детдома

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не должны были понести столь строгое наказание, которое им вынес суд.

– Максимум, что они заслуживают, – 15 суток, – цитируют "Аргументы и Факты" Семина. – А те люди, которые пострадали от Мамаева и Кокорина? Они, наверное, тоже могли бы давно "закончить историю красиво", принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет...

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.