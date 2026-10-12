Семин о словах Кривцова про капитанство Кордобы: «Это тренерский вопрос»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, который выразил недопонимание в вопросе игры нападающего быков Джона Кордоба с капитанской повязкой.
«Думаю, это тренерский вопрос. За это не отвечает Кривцов. Не знаю, как в «Краснодаре» выбирается капитан. Но могу точно сказать, что Никиты явно не хватает команде сейчас», — сказал Семин «СЭ».
Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. На счету форварда в этом сезоне 6 матчей и 2 гола.
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|2
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|22
|
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|4
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|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
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|3
|3
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|14-12
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|
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|10
|2
|6
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|
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|10
|2
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|
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|6
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|
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|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
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|6-18
|3
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30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|0 : 1
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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