Семин о словах Кривцова про капитанство Кордобы: «Это тренерский вопрос»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, который выразил недопонимание в вопросе игры нападающего быков Джона Кордоба с капитанской повязкой.

«Думаю, это тренерский вопрос. За это не отвечает Кривцов. Не знаю, как в «Краснодаре» выбирается капитан. Но могу точно сказать, что Никиты явно не хватает команде сейчас», — сказал Семин «СЭ».

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. На счету форварда в этом сезоне 6 матчей и 2 гола.