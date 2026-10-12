Агкацев — о Глушенкове: «Из ничего может придумать момент — против него тяжело играть»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

В субботу, 10 октября, Глушенков сделал дубль в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Макс — качественный футболист, индивидуально может придумать из ничего голевой момент. У него отличное завершение. Играть против него тяжело», — сказал Агкацев «СЭ».

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 9 матчах РПЛ, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

(Кирилл Радченко)