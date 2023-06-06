Семин не планирует завершать в карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не планирует завершать карьеру.

«По тренерской работе все скучают и могут долго скучать. Завершать карьеру не планирую», — приводит слова Семина «Спорт День за Днем».

Последним местом работы Семина был «Ростов». Он возглавил его в августе 2021 года, а через месяц покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.

Наибольших успехов Семин добился с «Локомотивом». Его последний приход в столичный клуб состоялся с 2016 по 2022 годы и принес «железнодорожникам» чемпионский титул, два Кубка России и Суперкубок России.