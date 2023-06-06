Сайманов: «Мы хотим, чтобы Глебов играл в «Ростове»! Это наш капитан»

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов прокомментировал корреспонденту «СЭ» продление контракта с капитаном команды Данилом Глебовым.

«Такого футболиста как Глебов хочет любая команда. Он бы везде пригодился. Но мы хотим, чтобы он у нас играл. Это наш капитан! Топ-игрок. Поэтому продлили контракт», — сказал Сайманов «СЭ».

29 мая спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что 23-летний российский футболист продлил контракт с клубом на пять лет.

В сезоне-2022/23 Глебов провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Ранее сообщалось, что «Спартак» интересовался хавбеком.