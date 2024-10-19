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Сегодня, 13:20

Семин назвал преимущество «Спартака» в матче против «Краснодара»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар» в 12-м туре РПЛ.

«Будет интересная игра. Футболисты проявят себя ярко, болельщики украсят матч своим присутствием. У каждой из команд свое преимущество в этом матче. У «Краснодара» хорошо выстроенная оборона, они стабильны. Это сейчас дает результат. У «Спартака» же преимущество в плане эмоций. Большую роль в этом противостоянии сыграет, в каком состоянии вернулись сборники в клуб. Тут уже сыграет роль умение тренера. Нужно суметь правильно восстановить игроков не только физически, но и эмоционально», — сказал Семин «СЭ».

После 11 туров премьер-лиги красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 27 очками идет на второй строчке.

«Спартак» примет «Краснодар» на своем поле в субботу, 19 октября. Начало — в 16.30 мск.

Дарик Агаларов

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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