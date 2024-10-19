Семин назвал преимущество «Спартака» в матче против «Краснодара»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар» в 12-м туре РПЛ.

«Будет интересная игра. Футболисты проявят себя ярко, болельщики украсят матч своим присутствием. У каждой из команд свое преимущество в этом матче. У «Краснодара» хорошо выстроенная оборона, они стабильны. Это сейчас дает результат. У «Спартака» же преимущество в плане эмоций. Большую роль в этом противостоянии сыграет, в каком состоянии вернулись сборники в клуб. Тут уже сыграет роль умение тренера. Нужно суметь правильно восстановить игроков не только физически, но и эмоционально», — сказал Семин «СЭ».

После 11 туров премьер-лиги красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 27 очками идет на второй строчке.

«Спартак» примет «Краснодар» на своем поле в субботу, 19 октября. Начало — в 16.30 мск.

Дарик Агаларов