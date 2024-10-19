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Судейство

Сегодня, 13:28

«Факел» обратится в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ахматом»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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В пресс-службе «Факела» подтвердили «СЭ», что клуб будет обращаться в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов, случившихся в матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Первый — не назначенный пенальти на Алексее Каштанове, когда он получил удар по ноге в штрафной соперника на 50-й минуте матча.

Второй — назначенный арбитром штрафной на 32-й минуте, который привел к голу «Ахмата». В воронежском клубе уверены, что в предшествовавшем моменте Игорь Калинин не нарушал правила.

Главным арбитром встречи был Владислав Безбородов.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — «Факел»: судья назначил «левые» пенальти и штрафной. Сколько всего ошибок сделал Безбородов?

«Факел» с 10 очками поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 6 очками замыкает таблицу чемпионата России после 12 игр.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
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19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
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Зенит

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Динамо Мх

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Динамо

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Факел

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