Семин назвал лучшего игрока и символическую сборную «Локомотива» за время работы в клубе

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» выбрал лучших игроков московского клуба, с которыми работал.

— Лучший игрок «Локомотива», когда вы там работали.

— Измайлов. Выдающаяся техника.

— Символическая сборная «Локомотива» при вас.

— Гильерме, Евсеев, Пашинин, Нижегородов, Сенников, может, Лекхето. Много хороших игроков было. Обиора был суперталантливый. Фарфан. Я представляю, как он вообще в 21 год играл. Лоськов в комбинационном плане, Сычев многое сделал для чемпионства. Маминов — настоящий локомотивец. Всю жизнь играл в одной команде. Дважды чемпион. Может быть, и Алексею Миранчуку место нашлось бы. Сложный вопрос.

— «Локомотив» — 2002, 2004 или 2018 — какая команда сильнее?

— Та, которая после чемпионского сезона выступила лучше в Европе. В этом плане — 2002 и 2004. Матчи в Лиге чемпионов — это определенный тест.