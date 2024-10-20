Семин назвал естественной критику «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о критике в адрес «Спартака» после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Критика естественна. Она всегда основана на количестве очков и на месте в турнирной таблице. Тем более что это «Спартак», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 12 матчей, набрав 19 очков.