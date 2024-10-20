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Сегодня, 16:13

Семин — о схеме «Спартака» на «Краснодар»: «Совсем необязательно было играть в 3 защитника»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 12-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

«Можно сказать, что в этом матче все спартаковцы действовали не лучшим образом: тренеры, игроки... В первую очередь потому, что проиграли. Во-вторых, наверное, те изменения, которые сделали — перешли на три защитника — были необязательны. Кордоба все время создавал большую глубину в атаке. Три защитника на грани офсайда не играли с ним», — сказал Семин «СЭ».

Экс-тренер «Локомотива» также высказался о проблемах «Спартака» в защите.

«В большей степени с Кордобой играл Абена. Наверное, с ним нельзя играть, атакуя в спину. Нужно играть полметра сзади — либо с левой стороны, либо с правой, чтобы действовать на опережение. А когда он стал вести с ним борьбу... Это любимая работа Кордобы. Он в ней хорошо разбирается. Джон практически все мячи принял, а защитники, в большей степени Абена, ни разу не сыграли с ним на опережение. Наверное, в этом вопросе нужно было тоже подсказать защитникам, что с ним так справиться невозможно. Он хорошо закрывает эти мячи. Во втором тайме поменяли схему на четыре защитника, но уже много было проиграно. Думаю, совсем необязательно было играть в этой схеме», — добавил Семин.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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3
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4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
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 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
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