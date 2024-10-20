«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Оренбурге. Начало — в 16.30 по московскому времени. Матч станет дебютным для нового главного тренера хозяев Владимира Слишковича, который ранее временно возглавлял «Спартак».

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Прохин, Перес, Томпсон, Караташ, Оганесян, Коваленко, Михайлов, Марин, Сахаризан.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Зотов, Касимов, Сыщенко, Рыбчинский, Барановский, Башич, Горбани, Мансилья, Гюрлюк, Куэро.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Галдамес, Грибакин, Иванисеня, Мендес, Дмитриев, Орозко, Шитов, Попов, Бабаев.