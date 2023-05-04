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Ярошик рассказал, что перед переходом в ЦСКА его хотел купить «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший защитник Иржи Ярошик рассказал, какие европейские клубы интересовались им до перехода в ЦСКА.

«Мной интересовались тогда три команды из Германии — помню, «Шальке» предлагал хорошие деньги, «Бавария» следила за мной. В Италии меня хотел купить «Удинезе», который тогда собрал много молодых и талантливых ребят в составе. Был еще какой-то клуб из Англии. А еще меня хотел купить московский «Спартак», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, почему не состоялся его переход в «Спартак».

«Возможно, там решили подписать другого футболиста. «Спартак» был единственным клубом, который я знал из России, потому что они постоянно побеждали в чемпионате, у них было много классных футболистов, с ними мы регулярно встречались в Лиге чемпионов. ЦСКА считался средним клубом по меркам вашего футбола, но я узнал, что там строится проект под большие цели. Все это облегчило мой выбор», — добавил экс-защитник.

Ярошик играл за армейцев с 2003 по 2005 год. В составе ЦСКА чешский футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также в РПЛ Ярошик выступал за «Крылья Советов» (2008-2009).

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-pered-perekhodom-v-cska-za-mnoi-sledila-bavariya-menya-khotel-kupit-spartak-248368/
Иржи Ярошик
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Торпедо – Ахмат
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