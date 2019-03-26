Семен Андреев: "Погребняк объяснил свои слова"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал о подробностях заседания, на котором рассматривалось дело нападающего "Урала" Павла Погребняка, который сказал в интервью, что ему смешно, когда за сборную России выступают темнокожие футболисты.

- Прошло заседание комитета, оно достаточно обстоятельно обсудило эту проблему, которую долго обсуждала пресса, - сказал Андреев. - Выступал сам Погребняк, объяснил свои слова. Члены комитета, считаю, внимательно отнеслись к выступлению и приняли следующее решение: применить к футболисту Погребняку Павлу Викторовичу санкцию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца спортивного сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой РФС. (Андрей Михайлов)

Погребняк наказан штрафом в 250 тысяч рублей и условной дисквалификацией до конца сезона //

Павел Погребняк: "Решение комитета по этике я принимаю. За свой оборот речи приношу извинения"