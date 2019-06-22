Семаку подарили коллекционное вино

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак получил оригинальный подарок на сборе команды в Австрии. Итальянский производитель вина Микеле Москьони, живущий неподалеку от Удине и у которого немало друзей в России, выпустил ограниченную серию красного урожая 2008 года, не подлежащую продаже, посвященную успеху Семака во главе сине-бело-голубых в сезоне-2018/19. На этикетках 40 бутылок изображен портрет Сергея Богдановича на фоне цветов питерского клуба и нанесено древнеримское изречение "Veni, Vidi, Vici" – "Пришел, увидел, победил".

Чтобы вручить вино и полчаса пообщаться с 43-летним специалистом, Москьони за один день проделал путь в соседнюю страну и обратно – дорога заняла 800 километров.

Для Семака подарок стал приятной неожиданностью. При этом Москьони нельзя назвать ярым поклонником футбола, но он хорошо знаком с Энцо Беарзотом, главным тренером сборной Италии, победившей на ЧМ-1982, легендарным вратарем того состава "Скуадры адзурры" Дино Дзоффом, бывшим звездным хавбеком "Удинезе" бразильцем Зико. А Сергея Богдановича Москьони помнит как капитана нашей национальной команды-2008, которая 10 лет назад в это же время взяла бронзу Евро, прошедшего как раз в Австрии (и Швейцарии), знает как тренера и отца многодетного семейства. Весной Микеле был впечатлен победой зенитовцев в РПЛ, поэтому решил вот так поздравить Семака.