Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вместе с болельщиками сине-бело-голубых жжет файер на улице Санкт-Петербурга. Ранее команда приземлилась в аэропорту Пулково.

В 27-м туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ахматом"(1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

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