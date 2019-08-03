Семак считает, что "Зенит" заслужил победу в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 4-го тура премьер-лиги против "Краснодара" отметил, что его команда заслуживала победу. Он также оценил дебют нападающего Малкома.

– Почему не удалось забить больше?

– В первом тайме был хороший момент у Артема Дзюбы, можно было забивать. Во втором тайме были хорошие моменты, но реализовать их не получилось. Второй тайм был достаточно неплох в нашем исполнении. Жалко, что сегодня не выиграли, на мой взгляд, мы этого заслуживали. Но это футбол. Пропустили курьезный гол, но смогли отыграться. Жалко, что не выиграли. Будем готовиться к следующему матчу.

– Чьей вины больше в моменте с голом?

– Ничьей вины там не было. Дуглас Сантос пытался сбросить мяч, но немножко не достал, он полетел не туда, куда хотелось. Такое иногда случается. Тут не то что недопонимание, а скорее курьезный эпизод.

– Оцените выход Малкома?

– Это естественно, что ему очень тяжело. Он еще молодой игрок. Ему нужно почувствовать себя в команде, в коллективе. У него есть дриблинг и удар, но сегодня чувствовалось, что он больше хотел ассистировать. Одну передачу Малком хорошую отдал, а во втором моменте мог сыграть поострее. Через игры будет втягиваться. Мы должны его готовить. Будем смотреть, готовить. Думаю, через неделю он освоится и почувствует себя лучше.

– Оцените восстановление Кузяева.

– Шаг за шагом. Он только неделю с нами тренируется, очень много пропустил. Будем потихоньку вводить его в игру, чтобы его не беспокоила травма, это самое важное сейчас.

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