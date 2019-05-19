Семак считает, что "Зенит" должен был лучше играть в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "Ростова" в матче 29-го тура премьер-лиги (0:1) заявил, что его команда должна была играть лучше.

- Доволен тем, что сделали то, что должны были сделать, выпустить тех, кто где-то недобрал. Кому-то нужно готовиться в сборную, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Результат не понравился. Кто-то не на своих привычных местах был. Должны были играть лучше. Но мы выпустили очень много эмоций. Старались сегодня - здесь вопросов нет. По содержанию не самая лучшая игра. Нам нужно решить, куда двигаться дальше.

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

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