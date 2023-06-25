Семак: «Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».
— Хосеп Гвардиола недавно признался: «Я уже оставил наследие. Я сказал игрокам: наслаждайтесь возможностью и моментом». Может, пришло время говорить о тренерском наследии Семака?
— Величины, видите ли, несоизмеримые. Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших, если не лучший в современной тренерской школе. Его слова всегда несут определенный посыл, правильный и четкий. Мне очень интересно наблюдать за его работой, за общением с журналистами, с игроками, за перестроениями в тактических схемах. Гвардиола — умнейший специалист, который добивается невероятных успехов. Что касается моего наследия, то для меня главное, что я оставлю в человеческом плане для своих близких и вообще для людей, — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -