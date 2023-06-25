Семак: «Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о Хосепе Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

— Хосеп Гвардиола недавно признался: «Я уже оставил наследие. Я сказал игрокам: наслаждайтесь возможностью и моментом». Может, пришло время говорить о тренерском наследии Семака?

— Величины, видите ли, несоизмеримые. Гвардиола может говорить все что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших, если не лучший в современной тренерской школе. Его слова всегда несут определенный посыл, правильный и четкий. Мне очень интересно наблюдать за его работой, за общением с журналистами, с игроками, за перестроениями в тактических схемах. Гвардиола — умнейший специалист, который добивается невероятных успехов. Что касается моего наследия, то для меня главное, что я оставлю в человеческом плане для своих близких и вообще для людей, — цитирует Семака сайт Объединения отечественных тренеров по футболу.