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Сегодня, 19:09

Семак прокомментировал спорный эпизод в матче «Зенита» с «Оренбургом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0) поделился мнением о судействе на игре.

— На 77-й минуте возник эпизод с пенальти, где, как показалось, была игра рукой у Прохина в неестественном положении. В итоге пенальти не назначили. Как вам показался эпизод со стороны?

— Очевидное и невероятное. Я не могу комментировать, у меня нет даже приблизительного ответа на этот вопрос.

— Вам показалось, что что-то не так с этим решением?

— Вы посмотрите, какой пенальти был в наши ворота, когда Леша Сутормин в нашей штрафной мяч принимал, и рука была прижата — поставили 11-метровый. Здесь мяч летит в ворота, рука отставлена... Я этого не понимаю.

— Хотелось бы уточнить по поводу «очевидного и невероятного». Мои старые знакомые, петербургские баскетбольные судьи, говорят, что они ни за что не соглашаются судить матчи «Зенита». Не объясняете ли вы то, что произошло, тем, что игру судил петербургский арбитр?

— Я не судья, я не понимаю, на основании каких мыслей арбитры принимают те или иные решения. Нужно просить арбитров объяснить свои решения.

На 77-й минуте матча в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой Данилы Прохина. Она была отставлена назад и увеличивала площадь тела. На 81-й минуте матча судья Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Алексея Амелина и изучения повторов объявил, что нарушений не найдено.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

Безбородов ошибочно не назначил пенальти в пользу его бывшей команды — «Зенита»

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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