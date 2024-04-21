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Семак — о замене Педро: «Не хватало движения, он не вошел в этот матч»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

— Матч получился достаточно напряженный, два разных тайма. В первом мы играли неплохо, хорошо контролировали мяч, создавали моменты. Может быть, их было немного и не было острых эпизодов ввиду того, что «Оренбург» очень качественно оборонялся, но преимущество было достаточно значительным.

Во втором тайме стали больше ошибаться, мяч перестал у нас держаться, контроль стал гораздо хуже. Были грубые ошибки, которые позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Но в этом случае удача на нашей стороне была. Дальше мы перевернули игру, я думаю, что нам удалось выровнять ее. Она была уже равной, но счет 1:0, конечно, оставлял шансы и надежду «Оренбургу» на то, что можно увести очки. У соперника были и стандартные положения, и навесы, естественно. Были достаточно непростые моменты, но мы справились. Очень тяжелая, трудовая победа, будем готовиться к следующему матчу. Календарь сложный.

Тренер также объяснил замену форварда Педро в этой встрече.

— На наш взгляд, он был недостаточно активен. Не хватало движения, он не вошел в этот матч. Не играл так активно, как хотелось бы.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Оренбург
Педро (Зенит)
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2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
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 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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