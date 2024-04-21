Семак — о замене Педро: «Не хватало движения, он не вошел в этот матч»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
— Матч получился достаточно напряженный, два разных тайма. В первом мы играли неплохо, хорошо контролировали мяч, создавали моменты. Может быть, их было немного и не было острых эпизодов ввиду того, что «Оренбург» очень качественно оборонялся, но преимущество было достаточно значительным.
Во втором тайме стали больше ошибаться, мяч перестал у нас держаться, контроль стал гораздо хуже. Были грубые ошибки, которые позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Но в этом случае удача на нашей стороне была. Дальше мы перевернули игру, я думаю, что нам удалось выровнять ее. Она была уже равной, но счет 1:0, конечно, оставлял шансы и надежду «Оренбургу» на то, что можно увести очки. У соперника были и стандартные положения, и навесы, естественно. Были достаточно непростые моменты, но мы справились. Очень тяжелая, трудовая победа, будем готовиться к следующему матчу. Календарь сложный.
Тренер также объяснил замену форварда Педро в этой встрече.
— На наш взгляд, он был недостаточно активен. Не хватало движения, он не вошел в этот матч. Не играл так активно, как хотелось бы.
«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.
«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2