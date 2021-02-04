Семак подвел итоги товарищеских матчей против армянских команд

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первых товарищеских матчей на вторых зимних сборах. Команда из Санкт-Петербурга обыграла в первом матче «Арарат-Армению» (4:0), а затем — армянский «Ноа» со счетом 3:0.

— Непросто, конечно, с точки зрения эмоций — две игры в один день. Но это очень хорошо, что у нас есть такая возможность — практически каждый футболист получил 90 минут игрового времени за исключением тех, кому нужно было сыграть немного меньше. Что касается самих матчей, то они по-разному складывались, но тот объем работы, который нужен, был выполнен. Были очень хорошие моменты для анализа. Побеждать всегда приятно. Наша молодежь, которая играла вечером, тоже смотрелась очень неплохо — есть пища для размышлений. В целом все идет по плану, будем готовиться дальше к нашим следующим тренировочным матчам.

— Сегодня получились два совершенно разных по опыту и возрасту состава. Это было сделано из-за соперников или, скажем, вечерний состав мог бы сыграть против «Арарата», а утренний — против «Ноа»?

— Теоретически, наверное, мог, но мы приняли такое решение — более опытный состав сыграл утром, потому как поле, на котором мы тренируемся, немножко мягче. Состав из более взрослых игроков был выбран на первый матч из-за состояния газона в том числе. Для молодых игроков нет принципиальной разницы, и то и другое поле хорошего качества.

— Как оцените действия Левина и Чибисова?

— Им нужно сказать отдельное спасибо — они прилетели ночью и попали практически с корабля на бал — не провели с командой ни одной тренировки, но смотрелись неплохо и помогли победить. Думаю, для них это интересный опыт и хорошая тренировка.

— Сегодня свои первые минуты на поле провел Андрей Лунев, но в то же время сегодня вообще не сыграл Александр Васютин. Как прокомментируете этот факт?

— Что касается Васютина, то сейчас решается вопрос о его аренде. У него есть предложение, сейчас он находится в стадии согласования и, если все получится, Саша уйдет в аренду.

— Сегодня первые минуты на поле в новом году провел Артем Дзюба. Что скажете про его возвращение на поле?

— Конечно, он добавил свежести и качества в игру нашей команды, отдал несколько прекрасных передач и в принципе смотрелся хорошо.

— Вас сегодня уже спрашивали про Вендела — действительно он сегодня многих удивил своей игрой. В чем он прибавил помимо простой адаптации в коллективе и понимания ваших требований?

— Думаю, что качественно прибавить в чем-то за несколько месяцев — сложно. Главное — что он набрал хорошую форму и адаптировался в команде, это главные критерии его хорошей игры сейчас. В том, что он хороший футболист, мы не сомневались. Вопрос был только в том, сколько времени ему было необходимо для того, чтобы влиться в коллектив, понять требования и проявить свои лучшие качества, которых у него немало.

— Саба Сазонов сегодня снова выступал на позиции опорного полузащитника, Что скажете про его игру?

— Самый ценный игрок матча, естественно. Он сыграл блестяще, на мой взгляд, настолько уверенно, что заслужил только лестных отзывов.