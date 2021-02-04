Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба Дениса Макарова.

— Слухи об уходе Макарова? Это все бред какой-то, — заявил «СЭ» Сайманов. — Никаких предложений не было. Он нам самим нужен!

Сегодня на конференции обсуждался вопрос агентов. В моем понимании — это посредники, которые помогают осуществить удачную карьеру футболисту, поддерживают своих клиентов, правильно направляют. Но среди добросовестных агентов всегда находятся «околофутбольные жучки».

Условно, у Макарова был агент — вполне себе порядочный парень. Потом появился какой-то «жучок», который начал бегать вокруг и говорить о том, что он может забрать из «Рубина» игрока. Прошелся по каким-то клубам, не поставив в известность нас. Но мы-то не готовы отпускать Макарова — он жесткий игрок основы. Мы на него рассчитываем, он только-только заиграл. Не собираемся его отпускать.

Наверное, агент этот, который «жучок», успел взбудоражить игрока своими звонками и какими-то советами. Такое может быть. Теперь есть какой-то непонятный шум. На самом же деле никаких предложений не было.

— Можете назвать фамилию этого агента?

— Нет, не хочу.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 20 матчей за «Рубин», в которых забил 6 голов и заработал 6 желтых карточек.

(Севастиан Терлецкий)