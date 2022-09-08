Семак поделился мнением об отношении к товарищеским матчам сборной России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к товарищеским матчам сборной России.

— Как вы относитесь к товарищеским матчам сборной России?

— Есть коридоры, которые предусмотрены для игр национальной команды. В этом нет ничего плохого. Тренерский штаб сборной может просматривать игроков. Они организуют те матчи, которые могут сделать. Календарь с Кубком — я «за» такое количество матчей. На мой взгляд, все принималось в спешке. В прошлом сезоне мы сыграли только один матч через два дня на третий. В этом сезоне все в другом графике. У нас 9 человек сборников, игра стоит сразу после чемпионата. Для тренерского штаба возникает непростая ситуация. Что есть — то есть. Условия одинаковые для всех. Я этого немного не понимаю, ведь можно было подвинуть. Не для нас, а для всех клубов. Мы не живем в стране, где 2 часа на автобусе между городами. Приходится добираться. Какой график есть — такой есть.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.