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Сегодня, 11:30

Семак поделился мнением об отношении к товарищеским матчам сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к товарищеским матчам сборной России.

— Как вы относитесь к товарищеским матчам сборной России?

— Есть коридоры, которые предусмотрены для игр национальной команды. В этом нет ничего плохого. Тренерский штаб сборной может просматривать игроков. Они организуют те матчи, которые могут сделать. Календарь с Кубком — я «за» такое количество матчей. На мой взгляд, все принималось в спешке. В прошлом сезоне мы сыграли только один матч через два дня на третий. В этом сезоне все в другом графике. У нас 9 человек сборников, игра стоит сразу после чемпионата. Для тренерского штаба возникает непростая ситуация. Что есть — то есть. Условия одинаковые для всех. Я этого немного не понимаю, ведь можно было подвинуть. Не для нас, а для всех клубов. Мы не живем в стране, где 2 часа на автобусе между городами. Приходится добираться. Какой график есть — такой есть.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном.

Сергей Семак
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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