Защитник «Ростова» Калинин перешел в «Факел» на правах аренды
Пресс-служба «Ростова» сообщила о переходе защитника Игоря Калинина в «Факел» на правах аренды. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.
«Желаем Игорю удачной игры в воронежском клубе», — написала пресс-служба в Telegram-канале.
В прошедшем сезоне защитник провел 15 матчей в РПЛ, отметившись 2 голевыми передачами
«Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Факел» расположился на 14-й строчке с 4 очками.
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|
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|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
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|
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|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
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|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
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|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
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|2
|3
|3
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|9
|
12
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|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
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|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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