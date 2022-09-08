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Сегодня, 11:35

Защитник «Ростова» Калинин перешел в «Факел» на правах аренды

Мария Гусева
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Пресс-служба «Ростова» сообщила о переходе защитника Игоря Калинина в «Факел» на правах аренды. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

«Желаем Игорю удачной игры в воронежском клубе», — написала пресс-служба в Telegram-канале.

В прошедшем сезоне защитник провел 15 матчей в РПЛ, отметившись 2 голевыми передачами

«Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Факел» расположился на 14-й строчке с 4 очками.

Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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