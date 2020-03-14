Семак остановился в голе от рекорда. Азмун и Дзюба отпраздновали юбилеи
«Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России разгромил на своем поле «Урал» со счетом 7:1. Для главного тренера питерцев Сергея Семака эта победа стала самой крупной на посту главного тренера команды в премьер-лиге (в Лиге Европы был разгром минского «Динамо» — 8:1, но там потребовалось 30 дополнительных минут). Ранее сине-бело-голубые под руководством российского специалиста с разницей в пять мячей громили «Анжи», «Рубин» и «Ростов».
Рекорд «Зенита» в чемпионате России делят команды Дика Адвоката и Андре Виллаш-Боаша, которые с разницей в шесть лет разнесли «Луч-Энергию» и «Торпедо» с одинаковым счетом 8:1.
Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
05.10.2008
|
Дик Адвокат
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
09.08.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
14.03.2020
|
Сергей Семак
|
Урал (д)
|
7:1
|
13.05.2018
|
Роберто Манчини
|
СКА-Хабаровск (д)
|
6:0
|
25.09.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
27.06.2000
|
Юрий Морозов
|
Факел (д)
|
5:0
|
30.09.2001
|
Юрий Морозов
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
01.07.2008
|
Анатолий Бышовец
|
Тюмень (г)
|
5:0
|
14.11.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Ростов (д)
|
5:0
|
28.08.2011
|
Лучано Спаллетти
|
Краснодар (д)
|
5:0
|
11.08.2012
|
Лучано Спаллетти
|
Спартак (д)
|
5:0
|
20.09.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Ростов (г)
|
5:0
|
26.10.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Мордовия (д)
|
5:0
|
11.09.2016
|
Мирча Луческу
|
Арсенал (г)
|
5:0
|
19.11.2017
|
Роберто Манчини
|
Тосно (д)
|
5:0
|
14.04.2019
|
Сергей Семак
|
Анжи (д)
|
5:0
|
21.09.2019
|
Сергей Семак
|
Рубин (д)
|
5:0
|
19.10.2019
|
Сергей Семак
|
Ростов (д)
|
6:1
Форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил первый хет-трик в высшем дивизионе и открыл шестой десяток голов в высшем дивизионе. На его счету уже 19 мячей в составе клуба из Санкт-Петербурга, столько же он забил за «Ростов», еще 14 — за «Рубин».
Сезоны Сердара Азмуна в России
|
Сезон
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
2013/14
|
Рубин
|
14
|
4
|
2014/15
|
Рубин
|
13
|
1
|
|
Ростов
|
11
|
3
|
2015/16
|
Ростов
|
24
|
9
|
2016/17
|
Ростов
|
27
|
7
|
2017/18
|
Рубин
|
26
|
5
|
2018/19
|
Рубин
|
14
|
4
|
|
Зенит
|
12
|
9
|
2019/20
|
Зенит
|
21
|
10
|
Всего
|
|
162
|
52
В списке лучших бомбардиров высшего дивизиона иранец поднялся на 44-е место, обойдя Алана Дзагоева из-за меньшего количество проведенных встреч. Также за субботний вечер он успел подвинуть Павла Погребняка, Назима Сулейманова, Кевина Кураньи и Спартака Гогниева. Партнер Азмуна по атаке «Зенита» Артем Дзюба оформил очередной дубль и сократил отставание от Дмитрия Лоськова до шести голов.
Лучшие бомбардиры чемпионата России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
2. Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
3. Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
127
|
4. Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
5. Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
328
|
114
|
6. Роман Павлюченко
|
2008-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
7. Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
8. Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
9. Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
10. Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
|
16. Федор Смолов
|
2007-2019
|
227
|
75
|
24. Ари
|
2010-н.в.
|
215
|
64
|
26. Александр Кокорин
|
2008-2018, 2020-н.в.
|
236
|
61
|
44. Сердар Азмун
|
2013-н.в.
|
162
|
52
|
45. Алан Дзагоев
|
2008-н.в.
|
243
|
52
|
49. Павел Погребняк
|
2002, 2004-2009, 2015/16, 2018-н.в.
|
171
|
50
Среди легионеров-бомбардиров Азмун вышел на восьмое место, подвинув немца Кураньи и азербайджанца Сулейманова. От белоруса Корниленко иранец отстает на два гола, от еще одной зенитовской суперзвезды Халка — на три. Рекорд чемпионата удерживает бразилец Вагнер Лав, отметившийся 85 точными ударами за ЦСКА.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2006-2013
|
169
|
85
|
2. Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
3. Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
4. Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019
|
115
|
59
|
5. Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
6. Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
7. Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
8. Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
162
|
52
|
9. Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
10. Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
Седьмой номер «Зенита» вошел в двадцатку лучших бомбардиров петербуржцев в высшем дивизионе. Иранец, сыгравший за клуб из Санкт-Петербурга 33 матча, обогнал Данко Лазовича, Александра Кокорина и забившего «Уралу» всего однажды Себастьяна Дриусси.
А вот лучший бомбардир чемпионата-2019/20 Артем Дзюба оформил дубль и стал пятым футболистом, которому удалось забить в высшем дивизионе 50 голов за сине-бело-голубых. Результативнее 31-летнего форварда в составе «Зенита» играли только местные легенды Александр Кержаков и Андрей Аршавин и иностранные звезды Халк и Данни.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
2. Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
3. Халк
|
2012-2015
|
97
|
55
|
4. Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
5. Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
119
|
50
|
6. Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
7. Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
32
|
8. Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
18. Саломон Рондон
|
2014-2015
|
37
|
20
|
19. Виктор Файзулин
|
2008-2015
|
157
|
20
|
20. Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
33
|
19
|
21. Себастьян Дриусси
|
2017-н.в.
|
72
|
18
|
22. Данко Лазович
|
2010-2012
|
51
|
17
|
23. Александр Кокорин
|
2016-2018
|
62
|
17