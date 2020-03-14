Семак остановился в голе от рекорда. Азмун и Дзюба отпраздновали юбилеи

«Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России разгромил на своем поле «Урал» со счетом 7:1. Для главного тренера питерцев Сергея Семака эта победа стала самой крупной на посту главного тренера команды в премьер-лиге (в Лиге Европы был разгром минского «Динамо» — 8:1, но там потребовалось 30 дополнительных минут). Ранее сине-бело-голубые под руководством российского специалиста с разницей в пять мячей громили «Анжи», «Рубин» и «Ростов».

Рекорд «Зенита» в чемпионате России делят команды Дика Адвоката и Андре Виллаш-Боаша, которые с разницей в шесть лет разнесли «Луч-Энергию» и «Торпедо» с одинаковым счетом 8:1.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата Тренер Соперник Счет 05.10.2008 Дик Адвокат Луч-Энергия (д) 8:1 09.08.2014 Андре Виллаш-Боаш Торпедо (д) 8:1 14.03.2020 Сергей Семак Урал (д) 7:1 13.05.2018 Роберто Манчини СКА-Хабаровск (д) 6:0 25.09.2010 Лучано Спаллетти Сатурн (д) 6:1 27.06.2000 Юрий Морозов Факел (д) 5:0 30.09.2001 Юрий Морозов Сатурн (д) 6:1 01.07.2008 Анатолий Бышовец Тюмень (г) 5:0 14.11.2010 Лучано Спаллетти Ростов (д) 5:0 28.08.2011 Лучано Спаллетти Краснодар (д) 5:0 11.08.2012 Лучано Спаллетти Спартак (д) 5:0 20.09.2014 Андре Виллаш-Боаш Ростов (г) 5:0 26.10.2014 Андре Виллаш-Боаш Мордовия (д) 5:0 11.09.2016 Мирча Луческу Арсенал (г) 5:0 19.11.2017 Роберто Манчини Тосно (д) 5:0 14.04.2019 Сергей Семак Анжи (д) 5:0 21.09.2019 Сергей Семак Рубин (д) 5:0 19.10.2019 Сергей Семак Ростов (д) 6:1

Форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил первый хет-трик в высшем дивизионе и открыл шестой десяток голов в высшем дивизионе. На его счету уже 19 мячей в составе клуба из Санкт-Петербурга, столько же он забил за «Ростов», еще 14 — за «Рубин».

Сезоны Сердара Азмуна в России

Сезон Клуб Матчи Голы 2013/14 Рубин 14 4 2014/15 Рубин 13 1 Ростов 11 3 2015/16 Ростов 24 9 2016/17 Ростов 27 7 2017/18 Рубин 26 5 2018/19 Рубин 14 4 Зенит 12 9 2019/20 Зенит 21 10 Всего 162 52

В списке лучших бомбардиров высшего дивизиона иранец поднялся на 44-е место, обойдя Алана Дзагоева из-за меньшего количество проведенных встреч. Также за субботний вечер он успел подвинуть Павла Погребняка, Назима Сулейманова, Кевина Кураньи и Спартака Гогниева. Партнер Азмуна по атаке «Зенита» Артем Дзюба оформил очередной дубль и сократил отставание от Дмитрия Лоськова до шести голов.

Лучшие бомбардиры чемпионата России

Игрок Годы Матчи Голы 1. Олег Веретенников 1992-1999, 2001-2002 274 143 2. Александр Кержаков 2001-2006, 2008-2015, 2016/17 340 139 3. Дмитрий Кириченко 1998-2013 377 127 4. Дмитрий Лоськов 1992-1993, 1995-2012, 2017 453 120 5. Артем Дзюба 2006-н.в. 328 114 6. Роман Павлюченко 2008-2008, 2012-2017 309 104 7. Сергей Семак 1993-2004, 2006-2013 456 102 8. Андрей Тихонов 1992-2004, 2007-2008, 2011 346 98 9. Игорь Семшов 1996-2014 433 98 10. Валерий Есипов 1992-2007 390 88 16. Федор Смолов 2007-2019 227 75 24. Ари 2010-н.в. 215 64 26. Александр Кокорин 2008-2018, 2020-н.в. 236 61 44. Сердар Азмун 2013-н.в. 162 52 45. Алан Дзагоев 2008-н.в. 243 52 49. Павел Погребняк 2002, 2004-2009, 2015/16, 2018-н.в. 171 50

Среди легионеров-бомбардиров Азмун вышел на восьмое место, подвинув немца Кураньи и азербайджанца Сулейманова. От белоруса Корниленко иранец отстает на два гола, от еще одной зенитовской суперзвезды Халка — на три. Рекорд чемпионата удерживает бразилец Вагнер Лав, отметившийся 85 точными ударами за ЦСКА.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы 1. Вагнер Лав Бразилия 2006-2013 169 85 2. Данни Португалия 2005-2017 270 68 3. Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 4. Квинси Промес Голландия 2014-2019 115 59 5. Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 6. Халк Бразилия 2012-2016 97 55 7. Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 8. Сердар Азмун Иран 2013-н.в. 162 52 9. Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 10. Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

Седьмой номер «Зенита» вошел в двадцатку лучших бомбардиров петербуржцев в высшем дивизионе. Иранец, сыгравший за клуб из Санкт-Петербурга 33 матча, обогнал Данко Лазовича, Александра Кокорина и забившего «Уралу» всего однажды Себастьяна Дриусси.

А вот лучший бомбардир чемпионата-2019/20 Артем Дзюба оформил дубль и стал пятым футболистом, которому удалось забить в высшем дивизионе 50 голов за сине-бело-голубых. Результативнее 31-летнего форварда в составе «Зенита» играли только местные легенды Александр Кержаков и Андрей Аршавин и иностранные звезды Халк и Данни.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России