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Семак остановился в голе от рекорда. Азмун и Дзюба отпраздновали юбилеи

19:25
14 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 7:1. Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
14 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 7:1. Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России разгромил на своем поле «Урал» со счетом 7:1. Для главного тренера питерцев Сергея Семака эта победа стала самой крупной на посту главного тренера команды в премьер-лиге (в Лиге Европы был разгром минского «Динамо» — 8:1, но там потребовалось 30 дополнительных минут). Ранее сине-бело-голубые под руководством российского специалиста с разницей в пять мячей громили «Анжи», «Рубин» и «Ростов».

Рекорд «Зенита» в чемпионате России делят команды Дика Адвоката и Андре Виллаш-Боаша, которые с разницей в шесть лет разнесли «Луч-Энергию» и «Торпедо» с одинаковым счетом 8:1.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

05.10.2008

Дик Адвокат

Луч-Энергия (д)

8:1

09.08.2014

Андре Виллаш-Боаш

Торпедо (д)

8:1

14.03.2020

Сергей Семак

Урал (д)

7:1

13.05.2018

Роберто Манчини

СКА-Хабаровск (д)

6:0

25.09.2010

Лучано Спаллетти

Сатурн (д)

6:1

27.06.2000

Юрий Морозов

Факел (д)

5:0

30.09.2001

Юрий Морозов

Сатурн (д)

6:1

01.07.2008

Анатолий Бышовец

Тюмень (г)

5:0

14.11.2010

Лучано Спаллетти

Ростов (д)

5:0

28.08.2011

Лучано Спаллетти

Краснодар (д)

5:0

11.08.2012

Лучано Спаллетти

Спартак (д)

5:0

20.09.2014

Андре Виллаш-Боаш

Ростов (г)

5:0

26.10.2014

Андре Виллаш-Боаш

Мордовия (д)

5:0

11.09.2016

Мирча Луческу

Арсенал (г)

5:0

19.11.2017

Роберто Манчини

Тосно (д)

5:0

14.04.2019

Сергей Семак

Анжи (д)

5:0

21.09.2019

Сергей Семак

Рубин (д)

5:0

19.10.2019

Сергей Семак

Ростов (д)

6:1

Форвард «Зенита» Сердар Азмун оформил первый хет-трик в высшем дивизионе и открыл шестой десяток голов в высшем дивизионе. На его счету уже 19 мячей в составе клуба из Санкт-Петербурга, столько же он забил за «Ростов», еще 14 — за «Рубин».

Сезоны Сердара Азмуна в России

Сезон

Клуб

Матчи

Голы

2013/14

Рубин

14

4

2014/15

Рубин

13

1

Ростов

11

3

2015/16

Ростов

24

9

2016/17

Ростов

27

7

2017/18

Рубин

26

5

2018/19

Рубин

14

4

Зенит

12

9

2019/20

Зенит

21

10

Всего

162

52

В списке лучших бомбардиров высшего дивизиона иранец поднялся на 44-е место, обойдя Алана Дзагоева из-за меньшего количество проведенных встреч. Также за субботний вечер он успел подвинуть Павла Погребняка, Назима Сулейманова, Кевина Кураньи и Спартака Гогниева. Партнер Азмуна по атаке «Зенита» Артем Дзюба оформил очередной дубль и сократил отставание от Дмитрия Лоськова до шести голов.

Лучшие бомбардиры чемпионата России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

1. Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

2. Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

3. Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

127

4. Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

5. Артем Дзюба

2006-н.в.

328

114

6. Роман Павлюченко

2008-2008, 2012-2017

309

104

7. Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

8. Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

9. Игорь Семшов

1996-2014

433

98

10. Валерий Есипов

1992-2007

390

88

16. Федор Смолов

2007-2019

227

75

24. Ари

2010-н.в.

215

64

26. Александр Кокорин

2008-2018, 2020-н.в.

236

61

44. Сердар Азмун

2013-н.в.

162

52

45. Алан Дзагоев

2008-н.в.

243

52

49. Павел Погребняк

2002, 2004-2009, 2015/16, 2018-н.в.

171

50

Среди легионеров-бомбардиров Азмун вышел на восьмое место, подвинув немца Кураньи и азербайджанца Сулейманова. От белоруса Корниленко иранец отстает на два гола, от еще одной зенитовской суперзвезды Халка — на три. Рекорд чемпионата удерживает бразилец Вагнер Лав, отметившийся 85 точными ударами за ЦСКА.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

1. Вагнер Лав

Бразилия

2006-2013

169

85

2. Данни

Португалия

2005-2017

270

68

3. Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

4. Квинси Промес

Голландия

2014-2019

115

59

5. Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

6. Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

7. Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

8. Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

162

52

9. Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

10. Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

Седьмой номер «Зенита» вошел в двадцатку лучших бомбардиров петербуржцев в высшем дивизионе. Иранец, сыгравший за клуб из Санкт-Петербурга 33 матча, обогнал Данко Лазовича, Александра Кокорина и забившего «Уралу» всего однажды Себастьяна Дриусси.

А вот лучший бомбардир чемпионата-2019/20 Артем Дзюба оформил дубль и стал пятым футболистом, которому удалось забить в высшем дивизионе 50 голов за сине-бело-голубых. Результативнее 31-летнего форварда в составе «Зенита» играли только местные легенды Александр Кержаков и Андрей Аршавин и иностранные звезды Халк и Данни.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

1. Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

2. Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

3. Халк

2012-2015

97

55

4. Данни

2008-2017

173

52

5. Артем Дзюба

2015-н.в.

119

50

6. Александр Спивак

2000-2006

145

33

7. Константин Зырянов

2007-2014

201

32

8. Геннадий Попович

1997-2001

109

30

18. Саломон Рондон

2014-2015

37

20

19. Виктор Файзулин

2008-2015

157

20

20. Сердар Азмун

2019-н.в.

33

19

21. Себастьян Дриусси

2017-н.в.

72

18

22. Данко Лазович

2010-2012

51

17

23. Александр Кокорин

2016-2018

62

17

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