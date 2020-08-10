Семак оценил перспективы «Спартака» в борьбе за место в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что у «Спартака» в текущем сезоне хорошие шансы побороться за место в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице.

«Да, стоит признать, что прошлый сезон москвичам не удался, отрыв от лидера получился очень большой. Считаю, сейчас «Спартаку» по силам выполнить поставленную задачу. Приход Александра Кокорина однозначно усилит команду. Да и Тедеско уже второй сезон в России, адаптировался к нашему чемпионату. Игроки входят в чемпионат с новыми силами, с хорошим настроением. Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за место в Лиге чемпионов», — сказал Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, в первом туре Тинькофф-РПЛ «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Игра завершилась скандалом из-за арбитра — он назначил два сомнительных пенальти. Подробнее — здесь.