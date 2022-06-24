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Андрей Мостовой оценил трансфер Залимхана Бакаева в «Зенит»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к новому сезону. Футболист также прокомментировал трансфер Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.

— «Зенит» сейчас вынужден проводить сбор в Петербурге, а не в горах Австрии. Чувствуется ли разница при подготовке? Если да, то в чем?

— Мне комфортнее тут, потому что на сборах в Австрии мы в отеле, в номерах. А тут свободное время есть. Тренировочный процесс особо не отличается.

— В «Зенит» перешел Зелимхан Бакаев. Понятно, что ты правша, он левша, что характеристики у вас разные. Но нет ли у тебя опасений, что ты будешь меньше играть из-за усиления конкуренции?

— Конкуренция — это нормально, тем более в таком клубе, как «Зенит». Это чемпион страны, все футболисты сильные. Я знаю Зелимхана, у нас все равно разные позиции и качества. Но здоровая конкуренция — всегда хорошо.

24-летний Мостовой в прошлом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. По итогам сезона-2021/22 «Зенита» досрочно стал чемпионом России в четвертый раз подряд.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым. Соглашение с 25-летним футболистом подписано по схеме «3+1»

Андрей Мостовой
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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