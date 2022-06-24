Андрей Мостовой оценил трансфер Залимхана Бакаева в «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к новому сезону. Футболист также прокомментировал трансфер Зелимхана Бакаева в петербургский клуб.
— «Зенит» сейчас вынужден проводить сбор в Петербурге, а не в горах Австрии. Чувствуется ли разница при подготовке? Если да, то в чем?
— Мне комфортнее тут, потому что на сборах в Австрии мы в отеле, в номерах. А тут свободное время есть. Тренировочный процесс особо не отличается.
— В «Зенит» перешел Зелимхан Бакаев. Понятно, что ты правша, он левша, что характеристики у вас разные. Но нет ли у тебя опасений, что ты будешь меньше играть из-за усиления конкуренции?
— Конкуренция — это нормально, тем более в таком клубе, как «Зенит». Это чемпион страны, все футболисты сильные. Я знаю Зелимхана, у нас все равно разные позиции и качества. Но здоровая конкуренция — всегда хорошо.
24-летний Мостовой в прошлом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. По итогам сезона-2021/22 «Зенита» досрочно стал чемпионом России в четвертый раз подряд.
15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым. Соглашение с 25-летним футболистом подписано по схеме «3+1»
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
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14
|Торпедо
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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