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Семак объяснил, почему Кокорин не в «Зените». Тренер сказал, что причины — нефутбольные

00:42
Сергей Семак и Александр Кокорин. Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
Сергей Семак и Александр Кокорин. Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что форвард Александр Кокорин не вернулся в клуб из Санкт-Петербурга не по футбольным причинам. Прошлый сезон 29-летний Кокорин провел в аренде в «Сочи». 2 августа нападающий стал игроком «Спартака».

— Каждое трансферное окно мы должны брать 2-3 игроков хорошего уровня для того, чтобы через два года у нас была достаточно крепкая команда, — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — К сожалению, два трансферных окна, которые у нас были, за последние два года мы провели спокойно. Без усилений. Очень надеялся на Сашу Кокорина, но, к сожалению, не получилось по независящим от нас причинам, которые к футболу не имеют ни малейшего отношения.

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