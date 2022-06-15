Семак может подписать новый контракт с «Зенитом» на следующей неделе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что главный тренер команды Сергей Семак может подписать новый контракт на следующей неделе.

«Я так полагаю, что на следующей неделе будет подписан контракт с Семаком на три года», — приводит слова Медведева ТАСС.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России четыре раза (2019, 2020, 2021, 2022), один раз стали обладателями Кубка (2020) и дважды — Суперкубка России (2020, 2021).