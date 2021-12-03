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Семак: «Азмун, к сожалению, выпал из тренировочного цикла»

Семак высказался о физической форме Сердара Азмуна
21:43
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему вернулся к схеме 4-4-2. Также специалист оценил физическую форму нападающего Сердара Азмуна.

— Вы вернулись к схеме 4-4-2. Объясните, почему выбрали такую схему и таких исполнителей: Ерохин, а не Азмун; Чистяков, а не Ловрен; Барриос в запасе?

— Чистяков пропускает следующий матч с «Челси», а нам нужно стараться защитников по максимуму сохранить свежими. Мы пытались распределить их. По матчу с ЦСКА нам не хватало давления в атаке. Мы мыло контролировали мяч, больше оборонялись, но с выходом Ерохина стали более активно встречать вверху. Замена Чистякова связана с карточкой — любой момент мог бы повлиять на количественный состав нашей команды. Что касается Барриоса, то он играет много. По тренировочному процессу было видно, что он подустал. Вендел и Кузяев — игроки более атакующего плана. Сердар, к сожалению, выпал из тренировочного цикла. Той работы ему не хватает для хорошей формы. Надеюсь, к двум следующим играм он наберет и будет выглядеть легче.

«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Гоша Чернов все материалы автора

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