Семак: «Азмун, к сожалению, выпал из тренировочного цикла»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему вернулся к схеме 4-4-2. Также специалист оценил физическую форму нападающего Сердара Азмуна.
— Вы вернулись к схеме 4-4-2. Объясните, почему выбрали такую схему и таких исполнителей: Ерохин, а не Азмун; Чистяков, а не Ловрен; Барриос в запасе?
— Чистяков пропускает следующий матч с «Челси», а нам нужно стараться защитников по максимуму сохранить свежими. Мы пытались распределить их. По матчу с ЦСКА нам не хватало давления в атаке. Мы мыло контролировали мяч, больше оборонялись, но с выходом Ерохина стали более активно встречать вверху. Замена Чистякова связана с карточкой — любой момент мог бы повлиять на количественный состав нашей команды. Что касается Барриоса, то он играет много. По тренировочному процессу было видно, что он подустал. Вендел и Кузяев — игроки более атакующего плана. Сердар, к сожалению, выпал из тренировочного цикла. Той работы ему не хватает для хорошей формы. Надеюсь, к двум следующим играм он наберет и будет выглядеть легче.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
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