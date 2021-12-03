Семак: «Азмун, к сожалению, выпал из тренировочного цикла»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему вернулся к схеме 4-4-2. Также специалист оценил физическую форму нападающего Сердара Азмуна.

— Вы вернулись к схеме 4-4-2. Объясните, почему выбрали такую схему и таких исполнителей: Ерохин, а не Азмун; Чистяков, а не Ловрен; Барриос в запасе?

— Чистяков пропускает следующий матч с «Челси», а нам нужно стараться защитников по максимуму сохранить свежими. Мы пытались распределить их. По матчу с ЦСКА нам не хватало давления в атаке. Мы мыло контролировали мяч, больше оборонялись, но с выходом Ерохина стали более активно встречать вверху. Замена Чистякова связана с карточкой — любой момент мог бы повлиять на количественный состав нашей команды. Что касается Барриоса, то он играет много. По тренировочному процессу было видно, что он подустал. Вендел и Кузяев — игроки более атакующего плана. Сердар, к сожалению, выпал из тренировочного цикла. Той работы ему не хватает для хорошей формы. Надеюсь, к двум следующим играм он наберет и будет выглядеть легче.

«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).