Орлов оценил работу судьи Матюнина в матче «Зенит» — «Ростов»
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина на матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Ростов» (2:2).
— Второй гол «Ростова». Комличенко толкнул в спину Ракицкого. Это фол. Но Матюнин расценил по-другому. А что касается возмущения Вендела, который утверждал, что на нем сфолили в центре поля, то я тут могу уже говорить о некой тенденции. Бразильцы в «Зените» — Вендел, Малком, Клаудиньо — пока просто не готовы к жесткому прессингу в российском футболе. Видимо, у них на родине судят по-другому? Но тут-то не так. И в Лиге чемпионов не так. Да, соперник включал руку, но и Вендел боролся при помощи руки. Так что, на мой взгляд, это все-таки было единоборство, — заявил Орлов.
По ходу игры сине-бело-голубые уступали со счетом 0:2.
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