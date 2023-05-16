Селюк заявил, что у Конате есть предложения из Европы

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, каким видит будущее своего клиента — нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Он будет там, куда захочет пойти. Если будет запрос от «Зенита», мы, конечно, будем изучать. Но у него есть предложения из Европы, он может вырасти в сильного игрока европейского класса. Я уже представляю, куда он отправится. Надо делать следующий шаг, чтобы он не скис», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В составе грозненского клуба он провел 54 матча, в которых забил 21 гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.