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Непомнящий назвал лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2022/23

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2022/23, а также отдельно выделил заслуги Валерия Карпина и Сергея Семака.

«Лучший тренер РПЛ? Если судить по результатам, то Семак. А если по другим критериям, то есть и другие кандидаты, но называть лучшего — это несправедливо. Хорошую работу проводят Карпин, Федотов, Личка, у Галактионова пошло дело. Это все субъективно, и я бы не хотел оценивать. Работа Валерия Карпина выделяется тем, что у него, с одной стороны, почти молодежный состав, собранный с миру по нитке. Состоящий на 90% из арендованных игроков, которые, скажем так, не сильно пригодились в своих командах. Во-вторых — это русскоязычная команда. В-третьих, они играют. У них у всех серьезное будущее. Если оценивать работу Семака, то я сам с удовольствием и удивлением смотрю, как ему удается управлять командой. Где игроки и, особенно, легионеры понимают, что по классу выше остальных. Не всем иностранным тренерам удавалось управлять таким составом по качеству игроков, а Семак успешно с этим справляется. Видно, что команда управляемая, и Семак принимает важные решения», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-s-udovolstviem-i-udivleniem-smotryu-kak-semaku-udaetsya-upravlyat-komandoi-251471/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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