Алонсо заявил, что в «Зените» играют высококлассные футболисты

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением об уровне футболистов «Зенита».

«Влияет ли гегемония «Зенита» на уровень РПЛ? Такие большие команды есть во многих чемпионатах, это происходит не только в России. В любом случае, «Зенит» — очень конкурентоспособная команда, там играют высококлассные футболисты, у них высокий уровень игры. Нужно отдать им должное за ту работу, которую они проделали, чтобы быть сильнее соперников и становиться чемпионами пять лет подряд», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

В 27-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2). На данный момент в чемпиона России 65 набранных очков в сезоне-2022/2023.