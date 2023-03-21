Селюк: «Зениту» нужно тренера бразильского поставить вместо Семака, а лучше сразу директора»



Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главного тренера «Зенита» Сергея Семака нужно заменить на бразильского специалиста из-за большого количества латиноамериканских игроков в команде.

«У меня такое ощущение, что идет разлад между латиноамериканцами и российскими футболистами в «Зените», потому что эти только на себя играют. Думаю, что Семак уже мало чем там руководит. Все между собой решают бразильцы. Они сделали большую глупость, я считаю. Им нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака, а лучше сразу директора. Скоро так оно и будет. Они вспоминают то, что делал «Шахтер» 20 лет назад. Но проблема в том, что бразильцы уже не те бразильцы», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

В «Зените» выступают десять легионеров, среди которых семь бразильцев. Бразильцы Клаудиньо и Малком в марте получили гражданство России.

После 20 туров РПЛ «Зенит» с 48 очками занимает лидирующее место в таблице.