Брейдо — о приглашении Думбии на матч с 2DROTS: «На уровне идеи все стороны были за»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос «СЭ» о возможном приглашении экс-нападающего армейцев Сейду Думбия на товарищеский матч против 2DROTS.

— В ролике 2DROTS звучала фамилия Думбия. Так ли это?

— Тоже был такой вариант. Там очень тяжелая логистика. Плюс добавляется вопрос визы. А так на уровне идеи опять-таки все стороны были за. Если сейчас, дай бог, мы все провернем с Даниэлем, почему бы подобные мероприятия не проводить в дальнейшем. Это большое счастье для болельщиков и правильная работа с легендами клуба.

Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 мск.