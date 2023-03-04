Селюк назвал «Зенит» чемпионом РПЛ после победы над «ПАРИ НН»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» высказался о победе «Зенита» над «ПАРИ НН» в 18-м туре РПЛ (3:0).

«Я говорил, говорю и буду говорить: «Зенит» это — «Rolls-Royce» на очень хорошей трассе, все остальные команды — это разные марки по типу «Smart», «Peugeot», «Лада Калина», — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Хотя я против большого количества бразильцев, считаю, что «Зенит» выше других команд на 10 голов. Понятно, что они станут чемпионами. Безусловно, «Спартак» старается, мотивирован, бьется, но «Зенит» кайфует от футбола. Когда «Спартак» в кубковом матче противопоставил мотивированную, жесткую игру, они сыграли 0:0, но это исключение из правил».

Также агент высказался о российских паспортах Малкома и Клаудиньо.

«Зенит» настолько выше других команд, что, мне кажется, в регламент можно вносить, если 1:0, то можно считать ничью. Знаете, я вот вчера думал все же, зачем Малкому и Клаудиньо этот паспорт? А в принципе, «Зенит» сделал очень правильную вещь, потому что как иностранцы они могли приостановить контракты и уйти, а как россияне они уже никуда не уйдут. Поэтому очень грамотный ход «Зенита», они — чемпионы", — добавил Селюк.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.