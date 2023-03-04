«Локомотив» обыграл «Ростов», Дзюба оформил хет-трик
«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России — 3:1.
Хет-триком в составе железнодорожников отметился нападающий Артем Дзюба. После этой встречи форвард достиг отметки в 151 гол в РПЛ.
В составе хозяев в концовке матча забил нападающий Николай Комличенко.
«Ростов» располагается на 3-й строчке, набрав 35 очков за 18 матчей.
«Локомотив» поднимается на 13-ю позицию, имея в своем активе 16 очков за 18 игр.
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|37
|
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|5
|3
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|35
|
4
|Ахмат
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|30-28
|29
|
5
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|17
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|5
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|29
|
6
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|5
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|
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|8
|1
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|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
9
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|17
|7
|4
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|
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|4
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|18
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|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
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|17-37
|13
|
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|Торпедо
|17
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|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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