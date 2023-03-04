«Локомотив» обыграл «Ростов», Дзюба оформил хет-трик

«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России — 3:1.

Хет-триком в составе железнодорожников отметился нападающий Артем Дзюба. После этой встречи форвард достиг отметки в 151 гол в РПЛ.

В составе хозяев в концовке матча забил нападающий Николай Комличенко.

«Ростов» располагается на 3-й строчке, набрав 35 очков за 18 матчей.

«Локомотив» поднимается на 13-ю позицию, имея в своем активе 16 очков за 18 игр.