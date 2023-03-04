«Ростов» — «Локомотив»: Комличенко отыграл один мяч
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отыграл один мяч в матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:3.
Форвард отличился на 87-й минуте встречи.
Комличенко забил 8-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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|35
|
4
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|30-28
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|
5
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|17
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|
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|18
|3
|4
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|17-37
|13
|
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|17
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
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|17
|1
|4
|
|
Олег Дмитриев
Факел
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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