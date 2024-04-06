Деменко: "У меня такое ощущение, что футболисты «Спартака» устали от Абаскаля"

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Динамо».

«Сложно строить какие-то прогнозы, ведь это московское дерби. Здесь может быть любой результат. «Динамо» наверняка захочет реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «Ростова», а «Спартак» продолжает лихорадить. К тому же, «Динамо» победило в кубковом матче, а «красно-белые» уступили «Зениту». Пусть «Динамо» и будет подходить к матчу в более позитивном настроении, но заранее отдавать им победу нельзя. Повторюсь, что это дерби и победить в этом матче может любая команда.

Стоит ли увольнять Абаскаля в случае поражения от «Динамо»? Я думаю, что этот шаг со стороны руководства «Спартака» может случиться в любой момент. Предугадать, когда это произойдет очень сложно. Но у меня такое ощущение, что футболисты «Спартака» устали от Абаскаля. Если его решат уволить после матча с «Динамо», то я не буду удивлен», — цитирует "РБ Спорт" Деменко.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.