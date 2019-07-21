Себастьян Шиманьски: "У меня были причины не переходить в ЦСКА"

Новичок "Динамо" Себастьян Шиманьски в интервью "СЭ" рассказал, что отказался ранее от перехода в ЦСКА. Называть причины такого решения он не стал.

– Правильно ли понимаю, что в прошлом году вы не перешли в ЦСКА, потому что хотели остаться в "Легии" и ждали предложений от клубов из топ-5 европейских чемпионатов?

– Да.

– ЦСКА дважды победил "Реал" в Лиге чемпионов. Не кусали локти после этого?

– Конечно, было бы интересно сыграть против мадридцев. Но у меня были причины не переходить в ЦСКА. Называть их не стану. "Динамо" ведь тоже может сыграть в Лиге чемпионов. Да, не в этом сезоне и, может быть, не в следующем. Но потом обязательно. И потом – "Динамо" в меня поверило, вот что самое главное. (Ярослав Сусов)

Полностью интервью Шиманьски