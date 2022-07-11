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Тарханов: «Не знаю, кто, кроме «Зенита», будет выделяться в новом сезоне»

Тарханов заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в новом сезоне
Иван Шитик
Корреспондент
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Известный тренер Александр Тарханов рассказал, чего ждет от нового сезона РПЛ. По его мнению, "Зенит" - очевидный фаворит предстоящего чемпионата.

«Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у «Зенита» супер, но ими ведь еще нужно управлять. Сейчас «Зенит» лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.

«Спартак» пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник «Барселоны» знает, как выстроить игру.

Конкурентов у «Зенита» не вижу. Из «Сочи» и «Локомотива» ушло много игроков, а у ЦСКА — новый тренер. «Краснодар» — все еще молодая команда. Поэтому не знаю, кто, кроме «Зенита», будет выделяться в новом сезоне», — сказал Тарханов «Чемпионату».

Первый тур сезона-2022/23 РПЛ пройдет с 15 по 17 июля. Действующий чемпион России «Зенит» отправится в гости к «Химкам», «Спартак» — к «Ахмату». ЦСКА сыграет дома с «Уралом».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4752859-tarhanov-o-spartake-abaskal-poklonnik-barselony-znaet-kak-vystroit-igru.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Тарханов
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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