Себастьян Шиманьски: "Черчесову в "Легии" не нужны были совсем молодые ребята"

Новичок "Динамо" Себастьян Шиманьски в интервью "СЭ" рассказал, что в "Легии" не пересекался со Станиславом Черчесовым. Ранее главный тренер сборной России возглавлял польский клуб.

– В "Легии" пересеклись со Станиславом Черчесовым?

– Нет. Когда он работал в клубе, я был еще во второй команде.

– Почему он не обращал внимания на вас?

– Ему не нужны были совсем молодые ребята. Так он сказал в одном из интервью.

– Вы разговаривали с Черчесовым?

– Нет. Но знаю, что он отличный тренер. Принял "Легию" в непростой ситуации, а в итоге привёл её к чемпионству. (Ярослав Сусов)

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