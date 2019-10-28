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Себастьян Дриусси: «Вернулись к победам»

19:31
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.

«Мы быстро вернулись к победам», — подписал фото Дриусси.

Ранее «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

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Крылья Советов — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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