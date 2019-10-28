Себастьян Дриусси: «Вернулись к победам»
19:31
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры.
«Мы быстро вернулись к победам», — подписал фото Дриусси.
Ранее «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
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