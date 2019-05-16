Себастьян Дриусси: "Российский футбол становится все более привлекательным"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что российский футбол становится все более привлекательным. Аргентинец также добавил, что считает Россию прекрасной страной.

- Жизнь в России? Я чувствую, что за это время сильно вырос как личность, - приводит слова Дриусси Futbolargentino. - Я нахожусь в прекрасной стране. Мне повезло, что я смог хорошо адаптироваться. Российский футбол становится все более привлекательным и конкурентоспособным. Думаю, это хороший чемпионат.

Напомним, Дриусси стал чемпионом России-2018/19 в составе "Зенита". Он провел 43 матча за сине-бело-голубых, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

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