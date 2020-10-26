Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после поражения от ЦСКА (1:5) в 12-м туре РПЛ выразил недовольство судейством. По его мнению, арбитр поставил ошибочный пенальти в пользу армейцев в конце первого тайма.

— Сложно что-то комментировать, полностью провалили второй тайм, хотя и первый был неудачный, — сказал Подпалый. — Вначале словно испугались, совсем не контролировали мяч. Хотя у ЦСКА особых моментов не было. Судья, считаю, придумал этот пенальти, мы тоже потом посмотрели этот момент. Игрок нарисовал это падение. Второй тайм — полнейший провал. Приедем домой, будем разбираться, почему так получилось.

— Что все-таки случилось во втором тайме?

— Главное, что был провал был в центральной зоне, все голы шли отсюда. Решили усилить эту зону, заменили Панченко, рассчитатывали, что три опорных будут больше ее контролировать. Но Кингс Кангва в паре моментов недоработал, посмелее нужно быть, понаглее. ЦСКА принимал мячи спокойно, без борьбы, это и сказалось. (Дмитрий Гирин)