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«Считаю, что судья придумал пенальти». Тренер «Арсенала» — о поражении от ЦСКА

21:23
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Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после поражения от ЦСКА (1:5) в 12-м туре РПЛ выразил недовольство судейством. По его мнению, арбитр поставил ошибочный пенальти в пользу армейцев в конце первого тайма.

— Сложно что-то комментировать, полностью провалили второй тайм, хотя и первый был неудачный, — сказал Подпалый. — Вначале словно испугались, совсем не контролировали мяч. Хотя у ЦСКА особых моментов не было. Судья, считаю, придумал этот пенальти, мы тоже потом посмотрели этот момент. Игрок нарисовал это падение. Второй тайм — полнейший провал. Приедем домой, будем разбираться, почему так получилось.

— Что все-таки случилось во втором тайме?

— Главное, что был провал был в центральной зоне, все голы шли отсюда. Решили усилить эту зону, заменили Панченко, рассчитатывали, что три опорных будут больше ее контролировать. Но Кингс Кангва в паре моментов недоработал, посмелее нужно быть, понаглее. ЦСКА принимал мячи спокойно, без борьбы, это и сказалось. (Дмитрий Гирин)

ЦСКА — Арсенал Т

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