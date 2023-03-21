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Щербаченко: «У «Зенита», как и у «Спартака», наблюдается некий спад»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко поделился мнением о победе ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Игра получилась неяркая, цена ошибки была высока. Видимо, Семак не сделал встряску бразильцам после поражения от «Динамо», что было бы актуально, на мой взгляд. В предматчевом флеш-интервью Семак сказал, что в принципе никаких особых ошибок против «Динамо» допущено не было, что там пропустили из-за отскока от вратаря, дело дошло до пенальти и так далее. То есть в «Зените» сочли поражение от «Динамо» случайностью. Но оказалось, что это была не случайность.

У «Зенита», как и у «Спартака», наблюдается некий спад. Питерцы проиграли два матча подряд, причем принципиальным соперникам. Недооценки там быть не могло, потому что играли против именитых команд. У «Зенита» сейчас нет той уверенности, которая была в начале сезона, — это раз. И второе — мне кажется, там нет однозначного понимания, как выходить из сложившегося положения. В последних матчах питерцы не играли с позиции силы и не феерили, скажем так, на поле. Мы не увидели от «Зенита» того, чего от него ждали, ждут и будут ждать, учитывая подбор техничных и разноплановых игроков, а также длину скамейки», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Щербаченко.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 35 очками идет на 5-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005054854_scherbachenko_vidimo_semak_ne_sdelal_vstryasku_brazilcam_posle_porajeniya_ot_dinamo
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Федор Щербаченко
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
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