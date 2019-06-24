Щенников получил перелом лодыжки на тренировке ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя из-за травмы, полученной на утренней тренировке.
Обследование выявило у 28-летнего футболиста внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки, сообщает пресс-служба армейцев.
Сроки восстановления станут известны позднее.
В сезоне 2018/19 Геогрий Щенников провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
🚑 Георгий Щенников выбыл из строя с переломом лодыжки. Скорейшего восстановления, @GShchennikov42! https://t.co/5dMwDPBzY1 pic.twitter.com/Ysw4rdmCK4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 июня 2019 г.
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