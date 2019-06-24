Щенников получил перелом лодыжки на тренировке ЦСКА

Защитник ЦСКА​ Георгий Щенников выбыл из строя из-за травмы, полученной на утренней тренировке.

Обследование выявило у 28-летнего футболиста внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки, сообщает пресс-служба армейцев.

Сроки восстановления станут известны позднее.

В сезоне 2018/19 Геогрий Щенников провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.